Решение Совета ЕС - это восстановление справедливости по отношению к Украине,- Гройсман

Совет Европейского Союза принял окончательное решение о либерализации визового режима для украинских граждан с 11 июня. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в начале заседания Правительства в четверг.

"У меня есть очень хорошая новость. Только что Совет министров Европейского Союза одобрил историческое окончательное решение о безвизовых путешествиях для украинских граждан", - сообщил он.

Решение будет торжественно подписано 17 мая, и с 11 июня украинские граждане смогут путешествовать в Европейский Союз без виз, отметил Глава Правительства.

"Это время наступило, и это очень хорошая новость. Восстановление справедливости по отношению к Украине и всем нашим усилиям. Всех поздравляю и желаю всем дальнейшей нашей совместной европейской интеграции", - подчеркнул Владимир Гройсман.

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