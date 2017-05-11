Решение Совета ЕС - это восстановление справедливости по отношению к Украине,- Гройсман

Совет Европейского Союза принял окончательное решение о либерализации визового режима для украинских граждан с 11 июня. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в начале заседания Правительства в четверг.
"У меня есть очень хорошая новость. Только что Совет министров Европейского Союза одобрил историческое окончательное решение о безвизовых путешествиях для украинских граждан", - сообщил он.
Решение будет торжественно подписано 17 мая, и с 11 июня украинские граждане смогут путешествовать в Европейский Союз без виз, отметил Глава Правительства.
"Это время наступило, и это очень хорошая новость. Восстановление справедливости по отношению к Украине и всем нашим усилиям. Всех поздравляю и желаю всем дальнейшей нашей совместной европейской интеграции", - подчеркнул Владимир Гройсман.
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