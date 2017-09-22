Решение суда о спецконфискации $200 млн активов "семьи" Януковича вступило в силу

Судебное решение о спецконфискации средств (в сумме $200 млн) бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича вступило в силу, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда Черкасс о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

20 сентября генпрокурор сообщил, что через несколько дней $200 млн, полученных от спецконфискации средств бывших чиновников из окружения В.Януковича, поступят в государственный бюджет. При этом он напомнил, что прокуратура уже вернула в бюджет Украины $1,5 млрд "денег Януковича", общая сумма украденных денег составляет около $40 млрд.

В то же время адвокат В.Януковича Виталий Сердюк назвал дезинформацией утверждение Ю.Луценко о скором вступлении в силу решения суда о спецконфискации $200 млн средств экс-президента Украины и его окружения.