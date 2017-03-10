Решение суда ООН позволит судить Путина, - Минюст

Решение Международного суда ООН по иску Украины против России даст возможность проведения уголовного суда над президентом Владимиром Путиным и его приспешниками

Об этом в эфире одного из каналов заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает "РБК-Украина".

Он отметил, что Министерство собрало большое количество доказательств против России, которую уже направили в суд ООН. Эти документы, по его словам, фактически являются календарным дневником нарушений прав человека со стороны России, которые были зафиксированы в Крыму и на Донбассе.

"Несмотря на некоторые скептические замечания некоторых экспертов относительно продолжительности процесса, я убежден, что это тот суд, который в конечном итоге приведет к решению в пользу Украины и уголовного суда над Путиным и его окружением", - отметил Петренко.