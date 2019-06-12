Рева заявил, что готов работать в правительстве только у Гройсмана

Министр социальной политики Андрей Рева не намерен баллотироваться в Верховную Раду, однако готов снова возглавить министерство в правительстве Владимира Гройсмана.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Я не планирую быть народным депутатом, министром я работал в правительстве Владимира Гройсмана. Если правительство Владимира Борисовича будет считать, что я там нужен - это один вариант",- сказал он.

По словам Ревы, если следующее правительство возглавит не Гройсман, он не видит себя его членом.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.

Ранее Владимир Гройсман объявил о своем решении подать в отставку.

Но Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана.