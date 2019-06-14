Реванш: махровый или наждачный?

В понедельник партия «Оппозиционная платформа «За жизнь» провела съезд, на котором якобы утвердила список своих кандидатов в депутаты. Якобы, поскольку финальной его версии никто не видел. Промежуточная была опубликована LB.ua еще неделю тому, в четверг – после рабочего заседания, проходившего на базе спортивного клуба «Динамо» братьев Суркисов, и для СМИ (кроме аффилированных с Виктором Медведчуком) закрытого.

Четверговому заседанию предшествовали длительные переговоры, которые политсила Рабиновича-Медведчука вела со своими бывшими партнерами – «ахметовским» крылом Оппоблока – в расчёте на воссоединение. Главными коммуникаторами выступали Вадим Рабинович, Сергей Левочкин и Вадим Новинский.

Но договориться не получилось.

Окрыленные результатами президентских выборов (Юрий Бойко получил четвертое место и 11%), в «Оппоплатформе» уверовали в свою фактическую монополию на бело-голубом электоральном поле (даже с учетом оттока голосов к Владимиру Зеленскому, часть которых сегодня – с высокой долей вероятности – вернется к ним обратно).

Оно и не удивительно: четыре года Бойко раскручивали как лидера ОБ (тогда еще единого), и вот – плоды. Ну, а раз они – монополисты, зачем им «старые-новые» союзники? К чему делить места в списке, если можно укомплектовать его под себя. Что и было сделано.

Съезд "Оппоплатформы"Фото: BBC.com Съезд "Оппоплатформы"

Как следствие, в пятницу ахметовское крыло «Оппоблока» спешно скооперировалось с партиями «Двух Ген» (Кернеса и Труханова), она же – «Доверяй делам», «Наши» (Евгений Мураев), «Партией мира» и «Возрождением». В понедельник они также утвердили свой список, однако их шансы на прохождение в Раду – в отличие от команды Медведчука-Рабиновича – представляются весьма сомнительными. Даже если успех случится, пройдут «на честном слове и на одном крыле».

Что же происходит сегодня на бело-голубом фланге?

Как изменился за последнее время избиратель Юго-востока? Уместно ли говорить о грядущем реванше? Каковы перспективы вице-спикерства Виктора Медведчука и представляют ли они угрозу национальной безопасности?

Попробуем разобраться вместе.

Часть первая. Список «Оппоплатформы»

Исходя из нынешних рейтингов «Оппоплатформы», также – анализа электоральных предпочтений украинцев на президентских, можно предположить, что «проходная» часть списка политсилы заканчивается в середине третьей десятки. То есть 34-36 мандатов. Во всяком случае, сами для себя они прикидывают именно так. Плюс – мажоритарщики (примкнут уже «под куполом») и получается крупнейшая оппозиционная фракция. Которая точно будет претендовать на место в президиуме. Разумеется, для Виктора Медведчука – тут никаких сомнений не возникает.

Напомню, в третьем созыве он уже был первым вице и на протяжении 2000-2001 годов фактически руководил Радой. Помех для того, дабы опыт повторить сегодня не наблюдается. И страшно даже представить, какие потенциальные последствия может иметь (особенно во внешнеполитической плоскости) проводимая им «линия».

Собственно, заговорив о Медведчуке, мы уже начали анализировать список – он в нем занимает третье место. Подчеркну два момента:

А) cогласно букве закона, утвержденный на съезде список уже не подлежит изменениям и должен регистрироваться ЦИК именно в таком виде. Однако в реалиях украинской политики «за время пути собака (перефразируя детского классика, – LB.ua) могла подрасти». То есть, учитывая, что ни в четверг, ни в понедельник список не обнародовали, корректировки (пусть и незначительные) еще возможны;

Б) анализ этот не претендует на абсолютную полноту, «скрининг» всех биографических данных, сравнение «добрых и злых дел», скорее – точечные характеристики, вперемешку с субъективными оценками. Более того, он – анализ – весьма избирателен. В первой половине списка довольно много депутатов со стажем, публичных лиц (например Наталья Королевская или Сергей Ларин), рассказывать о которых подробнее смысла нет – желающие легко могут нагуглить самостоятельно. Сконцентрироваться на «темных лошадках» представляется более предпочтительным.

Итак.

Первый номер– Юрий Бойко. Тут все понятно и особых пояснений не требует. Напомню лишь, что в 2006-м Юрий Анатольевич (вскоре ставший верным соратником Виктора Януковича) замыкал пятерку блока «Не так!», взявшего аж 1.1%. При том, что в одном только Крыму у сооснователя блока, партии СДПУ(о) насчитывалось более 250 тысяч формальных членов, а проголосовали лишь 115 тысяч человек. Более того, в ходе кампании Виктор Медведчук заявлял: за референдум против НАТО его соратниками собрано четыре с половиной миллиона подписей. Согласитесь: с результатом «Не так!» эти цифры явно несопоставимы.

Гурманам рекомендуется к просмотру их предвыборный ролик с крылатым высказыванием Олега Блохина: «Не переживай, Юра, мы победим. Я – фартовый!»

Номер второй Вадим Рабинович в украинской политике относительно недавно – в парламент избрался в 2014-м, но будучи фигурой весьма колоритной, успел быстро накачать мышцы. Публичный конфликт с Сергеем Левочкиным остался в прошлом, и сегодня они состоят в одном предвыборном списке.

Третья позиция которого отдана Виктору Медведчуку.

Готовясь к парламентским выборам, будущий потенциальный член президиума ВР существенно нарастил медиа-активы. Так, в декабре минувшего года его давний соратник Тарас Козак (№10) стал владельцем телеканала «112». Также орбите этой группы приписывают телеканал «НьюзВан» (что легко подтверждается проводимой им редакционной политикой).

Наличие подобных активов открывает широкое поле для деятельности и, с некоторых пор, Виктор Медведчук активно занялся своим позиционированием, улучшением персонального имиджа. Усилия дали плоды: для бело-голубого избирателя он сегодня уже практически не токсичен. А после крайнего визита Юрия Бойко в Москву (который он организовывал и в котором его сопровождал) – так совсем даже наоборот. "Газовой" встречи с Миллером - тем паче. Ну, и главное его «достоинство» – факт кумовских отношений с Владимиром Путиным, из-за которого Виктору Владимировичу – по его собственным словам – многие завидуют.

Далее по списку следуют публичные лица: Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич (двое последних – квота Медведчука).

Особенно умиляет соседство пятого и седьмого номеров – Левочкина и Шуфрича. История их взаимной нелюбви длительна и богата кудрявыми подробностями. Начиная с несостоявшейся драки в лифте АП (еще при Медведчуке), вплоть до состоявшейся в коридорах «Зоряного» (когда второй зарядил первому), закончившейся скорой отставкой Нестора Ивановича с поста главы МЧС (Сергей Владимирович приложил усилия) и схождением с политического небосклона.

Сегодня все это, конечно, в прошлом.

Идем далее: восьмой номер – Сергей Ларин, девятый – Сергей Дунаев (зять Юрия Бойко), десятый – верный соратник Виктора Медведчука, как было сказано, номинальный собственник «112 канала» Тарас Козак.

Одиннадцатый номер – «серый кардинал» Киева Вадим Столар.

Поговаривают, он «выкупил» квоту в списке для себя и еще нескольких человек у Виталия Хомутынника и Павла Фукса. Причем довольно давно – впервые соответствующая информация появилась более полугода тому. Что даже отпугнуло от сотрудничества с Рабиновичем нескольких уважаемых людей – посчитали, что подобное соседство в будущем списке не стоит их репутационных рисков. Эх, знали бы они, каким в итоге этот список получится (явно не Столар в нем самый одиозный).

Фото: Facebook/Вадим Столар

Но мы в сии злобные наговоры не верим, разумеется, а появление правой руки Виталия Кличко в списке Рабиновича-Медведчука считаем чистым совпадением. И даже не подстраховкой. Ведь родной «Удар» списком в Раду не идет, выдвигает лишь 25 мажоритарщиков (ввиду абсурдности – с оглядкой на их рейтинги – данной затеи. Его, рейтинг, мог бы попробовать реанимировать Владимир Кличко, но он двигаться в политику пока передумал). Учитывая негативный опыт, полученный в прошлый раз Вадимом Столаром на 217-м оболонском округе (по факту депутатом там избрался Андрей Билецкий), его появление у Рабиновича-Медведчука вполне логично.

12 место – Юлий Йоффе – давний соратник Юрия Бойко.

13 – Юлия Левочкина – депутат со стажем, понятно, чья квота.

14 – Игорь Абрамов – харьковчанин. Остатки квоты Павла Фукса.

15 – Дмитрий Исаенко – экс-заместитель в Министерстве регионального развития, близок равно как к Вадиму Столару, так и к группе Левочкина-Бойко.

16 – Николай Скорик – нардеп, при Януковиче – глава Одесской ОГА, квота Левочкина.

17 – Григорий Суркис – один из самых опытных «серых кардиналов» украинской политики, умудрявшийся сохранять влияние при всех Президентах, начиная с Кравчука.

18 – Игорь Кисилев – первый замглавы Постоянной комиссии Киеврады по вопросам градостроительства и землеустройства. Считается «человеком Вадима Столара», хотя весьма близок к Вагифу Алиеву.

19 – Юрий Загородний – экс-глава СДПУ(о), один из топ-функционеров партии Медведчука «Украинский выбор». Квота Виктора Владимировича.

20 – Анатолий Бурмич – бывший сотрудник органов. В публичном доступе информации об этом человеке крайне мало.

21 - Михаил Папиев – бывший глава Черновицкой ОГА, нардеп со стажем, квота Левочкина.

22 – Александр Колтунов.

23 – Григорий Мамка – бывший замначальника следственного управления полиции, люстрирован, восстановлен по суду.

24 – Владимир Кальцев – запорожский регионал, квота Юрия Бойко.

25 – Юрий Павленко – нардеп, квота Левочкина.

26 – Приходько Наталья. А вот тут интересно. Наталью называют родственницей Вадима Столара. Предположительно – сестрой. Однако вскоре после пятничного собрания «Оппоплатформы» интернет-издание «Страна» обнародовало информацию о том, что вместе с Рабиновичем и Медведчуком в депутаты идет Илья Кива. И, вроде как, на 26-м месте. Учитывая, что официально списки не обнародованы, проверить сие наверняка невозможно – остается ждать их регистрации в ЦИК).

Фото: Александр Ратушняк

27 – Виктор Черный – квота Медведчука, собственник фирмы «Сварог», предоставляющей ему охранные услуги.

28 – Виталий Борт – бывший нардеп-регионал.

29 – Михаил Макаренко - квота Бойко. Близкий друг Юрия Анатольевича, главврач пятого роддома столицы, прежде числился депутатом "Киевсовета" от Удара.

30 – Олег Волошин.

31 – Татьяна Плачкова – квота Столара.

32 – Александр Пузанов – давний соратник Сергей Левочкина, друг семьи, в свое время учился вместе с его сестрой Юлией.

33 – Суто Мамоян – квота Левочкина. Представитель широко известной в узких кругах семьи Мамоянов, брат бывшего прокурора Обуховского района Рустама Мамояна; а также нынешнего депутата Полтавского облсовета от «Партии простых людей Сергея Каплина», в прошлом – помощника нардепа Каплина Сергея Мамояна.

34 – Михаил Наконечный – квота Столара, экс-глава киевского «Зеленбуда».

35 – Ренат Кузьмин – один из наиболее одиозных фигурантов списка. Заместитель Генпрокурора времен Виктора Януковича. Основной исполнитель преследования Юлии Тимошенко, Юрия Луценко, других «политических» того периода.

После участия в президентской гонке 2014-го ретировался в Крым, где и проживал в последние годы. Учитывая, что Крым – хоть и оккупирован, но продолжает оставаться территорией Украины, регистрации в ЦИК господина Кузьмина сей факт вряд ли повредит.

В списках, имеющихся в распоряжении LB.ua, 36 и 37 места – пробел.

38 – Иван Чубирко – квота Медведчука, его дальний родственник – муж сестры Оксаны Марченко.

39 – Ростислав Дубовой – руководитель Луганской облорганизации «За життя». Согласно официальным отчетам самой партии – один из главных ее финансистов. В СМИ фигурирует много интересной информации об этом человеке. Например, о якобы наличии у него – к тридцати годам – трех судимостей. Но мы этому, конечно же, не верим и подождем предоставления автобиографии в ЦИК.

40 – Леонид Крючков – родной брат собственника «Энергосистемы» Дмитрия Крючкова. Того самого, что был экстрадирован из Германии, а теперь – выйдя под домашний арест – раздает по Киеву интервью о предыдущей «злочинной владе».

Часть вторая. Что с «ахметовскими»?

Как было сказано, переговоры «Оппоплатформы» и «Оппоблока» сорвались во многом потому, что первая не видела в них для себя особой электоральной выгоды. При этом для «ахметовского» крыла отказ от кооперации стал, во многом, неожиданностью. Вынудившей их спешно сконцентрироваться на диалоге с партиями «двух Ген» и «Возрождением».



Вопреки, опять таки, психотравме, оставшейся с прошлой кампании. В 2014-м, напомню, «Оппоблок» (сформированный преимущественно из бывших представителей Партии регионов) очень рассчитывал на поддержку харьковского городского головы. Однако в последний момент находившийся под уголовными делами Геннадий Кернес объявил о кооперации с партией «Возрождение». Как поговаривали злые языки, «операция» не обошлась без вмешательства Банковой, конкретно – тогдашнего главы АП, харьковчанина Бориса Ложкина. «Возрождение» взяло по Харьковщине хорошие цифры, уголовные дела Геннадия Адольфовича затормозились.

Пять лет спустя доминировала иная логика: по отдельности пройти в парламент ни «Оппоблок», ни «партия двух Ген» с «Возрождением» шансов не имеют. Да, с электоральной точки зрения, Харьков и Одесса – очень «ресурсные» регионы, но политсила их мэров явно не единственная, за кого там станут голосовать. Что ж до «Оппоблока», то на президентских Александр Вилкул получил 4.15%, заняв восьмое место (даже объединение с Евгением Мураевым накануне не помогло продвинуться выше). В результате, сейчас именно Мураев, а не Вилкул, возглавил список для парламентских выборов.

При этом ожидается, два главных его «бенефициара» с «ахметовской» стороны, именно – Вадим Новинский и Борис Колесников – двинутся в кампанию по мажоритарным округам (Мариуполю и Константиновке соответственно).



Что до самого Рината Ахметова, то он, судя по всему, от происходящего дистанцировался, предпочитая – если понадобится – осуществлять договоренности уже с теми, кто попадет в парламент.

***

2006-й год.

По факту парламентских Партия регионов завела «под купол» 186 мандатов. При том, что еще в августе 2005-го ее предводители наблюдали за развитием событий кто из Карловых Вар, кто из Монако.

Изначально список «прикидывали» на 120 человек, остальных записывали «для галочки». В результате корочку «нардепов» получили водители, секретарши и прочие случайные люди. «Спасибо» за это следовало сказать исключительно раздраям внутри оранжевой команды, спровоцировавшим масштабные разочарования украинцев менее, чем через полтора года после Революции. Дальше были "универсалы", "ширка" и премьерство Януковича.

Спустя пятнадцать лет ситуация другая. Но контуры реванша также просматриваются вполне отчётливо. В парламент заходит внушительная группа "друзей Москвы", которая получает стратегические высоты в Верховной Раде. После чего в игру вступает Кремль, всеми возможными методами склоняя Зеленского к коалиции со своими сателитами. Хватит ли сил устоять? Пока - большой вопрос.

Соня КошкинаСоня Кошкина, Шеф-редактор LB.ua