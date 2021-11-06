Резніков переконаний, що Україна рано чи пізно стане членом НАТО

Членство України в НАТО не відбудеться найближчим часом, але Україна вже сьогодні повинна готуватись до нього.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Сьогодні перед Міністерством оборони стоять дуже важливі виклики, але головна мета - це реалізація приписів Конституції щодо нашого невпинного руху в сторону НАТО, і як результат - приєднання до Альянсу", - наголосив Резніков.

Міністр зазначив, що вступ України до НАТО рано чи пізно відбудеться, але держава повинна бути до цього готова і відповідати всім стандартам Альянсу якнайшвидше. Адже НАТО - це не тільки воєнний союз, а альянс країн з високим рівнем демократичних інституцій.

Резніков вважає, що міністерство оборони - це цивільна структура, воно здійснює демократичний контроль за Збройними силами, які своєю чергою захищають державу, дають відсіч ворогу. Міністерство повинно забезпечувати реалізацію планів і задач Збройних сил, починаючи від розв'язання питань закупівель, грошового забезпечення, озброєння, закінчуючи питаннями військової дипломатії.

Новопризначений міністр оборони пообіцяв захищати Збройні сили на політичному, дипломатичному фронті, спілкуватись і представляти їх інтереси в профільному парламентському комітеті, в РНБО та просувати їх інтереси на міжнародній арені.

"Ні в якому разі міністр оборони не повинен вчити військових воювати, вони знають як це робити, але от допомагати їм треба. Моя задача - сформувати команду і рухатись в цьому напрямку", - підкреслив Резніков.

Він також вважає, що Україні не варто обмежуватись лише питаннями співпраці з НАТО, а будувати різні альянси. Зокрема, небезпека, яку несе Російська Федерація в Чорному морі, спонукає Україну до тісної співпраці з Румунією, Грузією, Молдовою, Болгарією. Так само необхідно активно співпрацювати з країнами східної Європи, наповнювати змістом рамкову угоду, яку президент Володимир Зеленський підписав у Вашингтоні та ін.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 4 листопада, призначила Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України. За відповідне рішення проголосували 273 народних депутати.

До цього Резніков із березня 2020 року був віцепрем'єр-міністром - міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 3 листопада парламент звільнив його з цієї посади.

У 2008-2014 роки він був депутатом Київської міськради VI скликання. З червня 2014 року - депутат Київради VII скликання. Також обирався заступником міського голови - секретарем Київради. З квітня 2016 року до вересня 2018 року обіймав посаду заступника голови КМДА.

З вересні 2019 року до 5 листопада 2021 року був представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи. З 5 травня 2020 року - перший заступник голови української делегації в ТКГ.