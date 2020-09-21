Резніков про миротворців ООН на Донбасі: Питання відклали, але не зняли

Питання щодо введення миротворчої місії ООН на Донбасі відклали, але повністю з порядку денного не зняли, оскільки Україні потрібна допомога.

Про це заявив в ефірі телеканалу Прямий віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков, передає Укрінформ.

За словами Резнікова, миротворча місія на Донбасі могла б стати одним з питань перемовин на рівні лідерів країн "нормандської четвірки".

"Але тоді генеральний секретар ООН повинен буде відправити оцінювальну місію, тоді він робить запит на бюджетне фінансування, а тоді вже Радбез ООН повинен підтримати це фінансування", - зазначив міністр.

Резніков нагадав, що питання миротворців "обговорювали свого часу наші дипломати на рівні Радбезу ООН". За його словами, тоді обговорювалося, який характер буде у цій місії - встановлення миру або його підтримка, а також де саме будуть присутні миротворці: по всьому Донбасу, на лінії розмежування або біля кордону з РФ.

"Була суперечка двох позицій. Звичайно, українська сторона намагалася максимально отримати, російська - мінімально, і десь посередині теоретично могли зійтися, але щось не допомогло", - заявив Резніков.

Він підкреслив, що Україні потрібна допомога, тому що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не завжди справляється, а питання щодо введення миротворців ООН потрібно обговорювати на рівні лідерів країн.

11 липня Резніков заявляв, що Україна розглядає питання введення миротворців на Донбас.