Резніков про паспортизацію на Донбасі: цих людей обманули

Жителів тимчасово окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти, обманули. Про це заявив міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає УНН.

"Я хочу сказати, що вони (російська сторона - ред.) у цей спосіб дурять людей, яким видають паспорти. Тому що люди, які живуть сьогодні чи в Горлівці, чи в Донецьку, чи в Луганську, маючи цей двоголовий червоний паспорт, не мають тих прав які мають справжні громадяни російської Федерації. У них немає прописки, податкового номера, вони не можуть працевлаштуватись, якщо вони заїжджають своїм автомобілем - мають його розмитнити як людина, яка приїхала з-за кордону. Їх так само і там обдурили", - сказав міністр.

17-19 вересня 2021 року пройшли вибори в Державну думу РФ. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито "невиконання Україною своїх зобов'язань" по мінським угодами.

Український МЗС висловив протест у зв'язку зі схваленням.