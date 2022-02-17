Резніков прокоментував "інсайди" західних ЗМІ щодо вторгнення Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна" прокоментував повідомлення західних ЗМІ, які посилаються нібито на джерела в розвідках, щодо планів та строків вторгнення Росії в Україну.

"Інформаційні вкиди можуть переслідувати різний характер. "Жовта преса" робить це з однією метою, більш серйозна намагається відстежувати і давати справжню правду. І кожен робить свою роботу", - зазначив він.

Водночас міністр наголошує, що данні української розвідки щодо обстановки навколо кордонів фактично збігаються з даними розвідувальних служб інших країн, однак "оцінки, припущення, гіпотези і версії потім вибудовуються дуже по-різному". І вони, на думку очільника Міноборони, "дуже сильно залежать від порядку денного тієї країни, звідки відбувається цей інформаційний вихід".

За словами Олексія Резнікова, єдиного пояснення для різного трактування немає, тому що "у кожного свій порядок денний і своя мета". Водночас мета України - зберегти спокій та стабільність.

На його думку, інформаційний шум, що утворився від повідомлень ЗМІ, має і негативний, і позитивний вплив.

"З одного боку, це привернення уваги світової спільноти. У жовтні минулого року, здається, в Washington Post і Politico вийшли дві публікації, які збадьорили весь світ, світ "прокинувся" і сказав: вау, в Україні скоро буде війна?! А ми відповідаємо: так ми вам вже восьмий рік говоримо, що війна йде з 2014 року, з моменту окупації Криму, Севастополя, а потім розвитку подій на сході України. Для нас це не новина, це для вас новина. Але спасибі, що ви, нехай і через вісім років, але цю "новину" помітили. Найважливіше, що це збадьорило вас і стало предметом вашого порядку денного, вашого політикуму, це обговорюється вами під час виборів", - сказав Резніков.

Тому, з точку зору отримання великих обсягів допомоги, в тому числі військово-технічної, - це плюс. Однак Росія також користується інформаційним шумом для поширення паніки та дестабілізації ситуації, зазначає Резніков. А на це, в свою чергу, "дуже чутливо реагують фінансові ринки".

"Люди живуть в тривозі, їм важко жити в тривозі. А далі медіа вже стають заручниками цього тренду, і нам потрібно виходити і говорити: спокійно, тримаємо стрій. Потрібен баланс у всьому. Зараз в інформаційній частині балансу немає, він сильно викривлений у бік тривоги. При недостатній кількості інформації ми схильні продукувати негативний сценарій.

І тому зараз в суспільстві, коли точною інформацією ніхто не володіє, коли хтось послався на розвідку, а хтось на неназване "інформоване джерело", у людей це викликає паніку, вони починають будувати немислимі сценарії", - додав міністр.

Щоб паніка припинилася, за словами Резнікова, має статись комплекс подій. Серед них відхід російського контингенту від українських кордонів, на який відреагують західні ЗМІ та повідомлять про позитивні сигнали.

"Кремль, на жаль, використовує тактику інформаційного шантажу: Ось бачите, ми ж можемо напасти. А західний світ, на щастя, вже не може на це не реагувати, бо раніше вони ж це пропускали", - додав голова Міноборони.

Нагадаємо, раніше низка західних ЗМІ повідомила з посиланням на дані розвідки, що Росія нібито планує повномасштабне вторгнення в Україну 16 лютого. У цей день в Україні оголосили свято - День єднання, а велика кількість телеканалів транслювала марафон з цього приводу.

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