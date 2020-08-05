Резніков розповів про український підхід до "особливого статусу" Донбасу

Україна розробляє нову економічну модель для Донбасу.

Про це у своїй колонці для Atlantic Council написав віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Він уточнив, що мова про "український підхід до поняття "особливий статус" для регіону". Стратегія, насамперед, стосуватиметься підконтрольних Україні частин Донецької та Луганської областей і мають на меті покращити інвестиційний клімат шляхом впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні".

"Є всі причини вважати, що у Східну Україну можна привабити масштабні інвестиції. Врешті, інвестори працюють у гарячих точках по всьому світу", - написав Резніков, уточнивши, що українське правосуддя у дипломатів, з якими він мав розмову, викликає більше стурбованості, ніж близькість до лінії фронту.

Також Резніков зазначив, що, згідно з новим проектом, держава повинна взяти хоч би частину страхового тягаря через політичні та воєнні ризики, які інвесторам важко спрогнозувати.

Україна створить спеціальний фонд для заохочення і підтримки інвестицій та не буде покладатися на допомогу донорів, йдеться у статті.

"Особливий статус" Донбасу або закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО викликає в українському суспільстві побоювання, хоч українська влада і переконує, що жоден з пунктів не виконуватимуть, допоки Росія не виведе зі сходу військ.

Крім того, на Київ постійно тисне Кремль, вимагаючи цей закон ухвалити без виконання своїх зобов'язань щодо виведення військ, техніки та повернення під контроль України кордону.

Так, у жовтні 2019-го президент Володимир Зеленський анонсував новий закон про "особливий статус". Проте Путін ідею не підтримав: мовляв, іншого закону бути не може, а у закону нинішнього, Мінськими угодами, наприкінці року закінчується термін дії.