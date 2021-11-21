Резніков: Якщо, не дай боже, проти України буде агресія, постраждає вся Європа

Дані української розвідки про скупчення російських військ біля кордону України та про загрозу агресії РФ збігаються з інформацією, яка є в розвідок США та європейських країн.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому 19 листопада, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

"Дані розвідок збігаються, а оцінки можуть бути різними. Ми не панікуємо, тому що за вісім років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це спокійніше, бо ми просто вже готові, а для них це так стало трохи несподівано". Вони вважають, що дані свідчать про зростання ризиків, і я з ними погоджуюся, тому що є ознаки ескалації. Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки зокрема засобам масової інформації, Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу", - сказав Резніков, зазначивши, що "навіть у складній ситуації шукає позитив".

За словами міністра, позитив, який він бачить, полягає у наявності реакції світової спільноти на ескалацію. Глава Міноборони не вірить, що Путін зважиться на повномасштабний наступ. Крім того, Резніков наголошує: Україна за вісім років війни навчилася захищатися.

Він зазначив, що за вісім років війни Україна також звикла до того, що світова спільнота висловлює стурбованість ситуацією.

"Здивування, стурбованість, занепокоєння не працюють. Будівля Кремля має дуже високі та товсті стіни, і [його мешканці] давно вже не чують занепокоєння, а до певного рівня санкцій виробили імунітет. Вони реагуватимуть лише тоді, коли ця війна дуже дорого коштуватиме і стане невигідною. Тільки такі рішучі кроки, зокрема з боку Сполучених Штатів як провідної світової країни, можуть це продемонструвати їм", - додав міністр.

Резніков каже, що хотів би бачити більше солідарності й рішучості з боку ЄС, США та Великобританії у підтримці України.

"Хто точно розуміє всі ризики - це країни Балтії та Польща. Це наші найближчі друзі. Вони також свого часу були під окупацією Радянського Союзу, і я сподіваюся, що ця хвиля занепокоєння не заради самого занепокоєння, а заради реакції почне працювати й у Європі", - підкреслив глава Міноборони, зазначивши, що минулого тижня світ "почув голос" прем'єр- міністра Великобританії Бориса Джонсона, який заявляв, що європейській спільноті незабаром доведеться вибирати між російським газом і захистом України та стабільністю у світі.

"Якщо, не дай боже, проти України буде агресія, постраждає вся Європа, бо стане очевидним, що Європа не захищена", - додав Резніков.