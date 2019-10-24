Результат прохождения полиграфа депутата Дубинского будет известен в понедельник

Официальный результат прохождения полиграфа народным депутатом заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского будут известны в понедельник, заявляет его адвокат Татьяна Костина.

"Это произошло. Результат мы получим, надеюсь, в понедельник. Результат подтвержденный документально", сказала Костина после прохождения процедуры на детекторе лжи в среду, в Киеве.

Она подчеркнула, что Дубинский добровольно прошел тесты на полиграфе.

По словам полиграфолога Виталия Опанасенко, "в тесте контрольно-проверочных вопросов мы имеем результаты в пользу опрашиваемого лица".

По словам Арахамии, полиграфолог долен подготовиться, чтобы процесс отвечал стандартам проведения теста на полиграфе.

"Полиграфолог, учитывая, что я не член комитета, говорит, что надо подготовить персонализированный опрос, потому что я не мог принимать физически в голосовании... И завтра в 16.00 он предлагает провести тестирование", - сказал Арахамия урналистам.

Как ранее сообщалось, Арахамия поддерал инициативу Дубинского и пришел пройти полиграф.

Фамилия Опанасенко есть в едином реестре полиграфологов Украины.

Как сообщалось ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По словам Арахамии, прохождение детектора лжи будет добровольным и должно показать готовность высшего руководства страны наказывать за коррупцию даже своих однопартийцев, в случае наличия для этого законных оснований.