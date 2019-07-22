результаты экзит-пола телеканала "112"

Телеканал "112" провел собственный экзит-пол во время голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, передает УНН.

Данные обнародованы по состоянию на 20.00.

"Слуга народа" - 43,5%

"Оппозиционная платформа" - 12,5%

"Европейскую солидарность" - 8,7%

ВО "Батькивщина" - 8,1%

"Голос" - 6,6%

Экзит-пол по заказу телеканала проведен австрийским Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Вена, Австрия) и его партнером в Украине - центром "Социальный мониторинг".

Опрос охватил более 20 тыс. респондентов на 500 избирательных участках (на 250 участках методом индивидуального интервью, на 250 участках методом тайного голосования). Погрешность для партий-лидеров - 2,4%.

На половине участков опросы осуществлено путем личного интервью (face-to- face). На других - путем анонимного заполнения бюллетеней, которые после заполнения попадали в запечатанные ящики.

Как сообщал УНН, в 22:00 было обнародованы окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных выборах в ВР.