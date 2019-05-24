РФ - агрессор, но разговаривать с ней нужно, - Богдан

В ходе переговоров о мире между Украиной и РФ, украинская сторона продолжит признавать Россию страной-агрессором.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил глава АП Андрей Богдан.

"По нашему мнению, Крым - это Украина, и это не обсуждается. Я не знаю, как договориться с РФ о мире, но если хотите мира - разговаривать надо", - говорит Богдан.

По его словам, "Россия - страна-агрессор. Мы считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором надо разговаривать".

При этом, смысл в возможных переговорах с РФ заключается в том, "чтобы вернуть наших людей из РФ".

Также Богдан заявил, что боевики на Донбассе - "не самостоятельные субьекты", потому вести разговоры нужно с Россией.

"Я думаю, что Россия согласится рано или поздно. Вопрос - когда и при каких условиях", - добавил глава АП.