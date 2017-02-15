РФ будет провоцировать столкновения в годовщину Майдана - СБУ

8 из 18-ти мероприятий, планируемых к годовщине Майдана, могут быть использованы Россией для провокаций

РФ пытается использовать мероприятия, планируемые к годовщине Майдана, для провокации массовых столкновений в Киеве. Об этом сообщил журналистам на брифинге руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что 18 мероприятий планируются 20-22 февраля в Киеве. 8 из них, по данным СБУ, могут быть использованы для реализации насильственных сценариев. Ткачук сообщил, что три таких мероприятия организуют непосредственно с территории РФ.

"Как и в прошлом году, мы видим, что российская агентура активизировалась непосредственно накануне годовщины событий 2014 года. И снова с территории Российской Федерации звучат призывы именно к насильственным действиям", - сказал он.