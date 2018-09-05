РФ должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море - ЕС

Российская Федерация преднамеренно препятствует прохождению судов в украинские порты Азовского моря, заявили в представительстве Евросоюза в Украине, отметив, что ожидают от РФ беспрепятственного доступа в дальнейшем. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом говорится в ответе представительства ЕС на соответствующий запрос информагентства.

"В последние месяцы Россия все чаще преднамеренно препятствовала и задерживала прохождение судов, в том числе, судов из государств-членов ЕС, которые шли транзитом через Керченский пролив из/и в порты Украины в Азовском море. Мы ожидаем, что Российская Федерация обеспечит беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море", - сказано в ответе.

В дипломатическом учреждении подчеркнули, что ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также осуждает и не признает незаконную аннексию Крыма.

По материалам: Интерфакс-Украина