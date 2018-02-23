РФ используют искусственные межконфессиональные конфликты для дестабилизации ситуации в Украине

Спецслужбы Российской Федерации будут пытаться создавать провокации и дестабилизировать ситуацию в Украине на базе искусственных межконфессиональных конфликтов, отмечают в Службе безопасности Украины.

"Мы фиксируем дальнейшую активизацию спецслужб РФ с целью дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации нашего государства перед мировым сообществом. Новым приоритетом на фоне инспирированных искусственных межнациональных конфликтов является создание искусственных межконфессиональных конфликтов в Украине", - сказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко в пятницу на брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что по мнению российских спецслужб наиболее эффективным является разжигание противостояния в украинском православии! "Именно на провоцировании обострения в данном направлении будут направлены основные усилия противника в ближайшее время", - отметил замглавы СБУ.

Для осуществления этих целей, по словам В.Кононенко, РФ планирует использовать "имеющийся у них арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций".

В.Кононенко сообщил, что СБУ уже фиксирует переговоры в данном контексте и передачу средств для выполнения определенных заказов.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, идет ли речь об организациях, связанных с Московским патриархатом Украинской православной церкви, В.Кононенко сказал: "Да, действительно они связаны с Московским патриархатом".

По его словам, почвой для конфликтов и провокаций могут быть факты искусственного захвата храмов, создание других конфликтных ситуаций, чтобы разделить граждан Украины на сторонников Киевского и Московского патриархатов.