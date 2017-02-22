РФ может использовать военный контингент в Приднестровье для атаки на Украину, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что Российская Федерация может применить военный контингент в Приднестровье для нападения на Украину. Об этом он заявил в ходе выступления во время оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Украины, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Российский военный контингент на юго-западе - в приднестровском районе Молдовы, неконтролируемом Кишиневом, тоже может быть использован в любой момент для атаки на нашу территорию и угрожает нашим границам", - отметил он.

Президент подчеркнул, что, несмотря на то, что он не такой численный, этот контингент в качестве дополнительной силы вместе с более 20 тыс.

военнослужащих, находящихся в Крыму, способен создать дополнительные проблемы.

В тоже время Порошенко отметил, что во всей Европе начинают понимать, какой неуемный аппетит имеет Российская Федерация. "Она стучит оружием у границ, осуществляет мощные кибератаки... финансирует пророссийские и евроскептические партии и движения РФ, бесцеремонно вмешивается в избирательную кампанию, распространяет фейковые новости в стиле Гебельса. Москва наследила в эмиграционной кризисе, который был на самом деле попыткой дестабилизировать ситуацию, как в ЕС, так и за его пределами, прямо говоря, развалить ЕС", - добавил он.

Ранее Порошенко отметил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину сохраняется. По информации президента, в непосредственной близости к нашим границам развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью до 50 тыс. человек, около 470 танков, свыше 1,7 тыс. боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.