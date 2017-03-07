РФ на суде ООН: Украина не предоставила доказательств, что "Бук" привезли на Донбасс чтобы сбить Boeing

Российская сторона в Международном суде ООН заявила, что обвинения Украины в том, что "Бук" был доставлен на Донбасс чтобы сбить Boeing, безосновательны, передает УНН.

"Что касается обвинения, то требуется конкретное знание и намерение финансирования действий терроризма", - сказал представитель РФ на суде И.Рогачов.

При этом другой представитель России, судья Сэмуэль Вордсворс, заявил, что в обвинении в причастности России к сбиванию Boeing в 2014 году Украина не предоставила доказательств, что "Бук" был привезен из России со знанием того, что из него будет сбит самолет.

"Должно было быть осознание того, что "Бук" поставляется именно для атаки на гражданский самолет. Но Украина утверждает только, что был поставлен из России, и ничего больше", - сказал российский представитель С.Вордсворс.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге начал предварительные слушания по иску Украины к РФ, поданному МИД Украины 16 января 2017 года.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также напомним, в МИД России заявили, что РФ намерена использовать доступные средства правовой защиты в связи с иском Украины в Международный суд ООН.