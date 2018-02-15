РФ пока не подтверждает переговоры глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене

В МИД РФ заявили, что возможная встреча глав МИД в "нормандском" формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности пока прорабатывается.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "РИА Новости".

"Прорабатывается, и до сих пор мы не можем подтвердить, но прорабатывается вопрос проведения встречи в "нормандском" формате", - сказала она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что встреча глав внешнеполитических ведомств государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) может пройти 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Сегодня, 15 февраля, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что вопрос освобождения заложников будут обсуждать министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) на полях Мюнхенской конференции по безопасности.