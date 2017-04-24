РФ повлияет на Донецк и Луганск для выполнения минских договоренностей - С.Лавров

Российская Федерация будет влиять на самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для выполнения ими минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Рассчитываю, что наши коллеги из Евросоюза в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения минских договоренностей. Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем влиять на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев наконец все-таки восстановит или даже так скажем, начнет выполнять свои обязательства", - заявил С.Лавров.

Как сообщал УНН, Международный суд ООН призвал Украину и РФ работать над выполнением минских соглашений.