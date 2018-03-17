РФ предупреждали о невозможности голосования россиян в Украине еще месяц назад, - МИД

Министерство иностранных дел еще месяц назад предупредило МИД России о невозможности голосования для российских граждан в российских дипучреждениях в Украине, если не будут отменены выборы президента России в аннексированном Крыму. Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в эфире "112 канала", передают Українськi Новини.

"Это скоординированная позиция наших министерств и вообще государства в целом. Эти выборы в оккупированном Крыму являются априори незаконными, нелегитимными, это грубо противоречит международному праву, украинскому законодательству и резолюциям Генассамблеи ООН. Мы еще в феврале предупредили МИД России, во-первых, относительно незаконности этих выборов, во-вторых, предостерегли их от проведения этих выборов на территории Украины как на Донбассе, так и в оккупированном Крыму, и в-третьих, указали на то, что не может быть никаких выборов в дипучреждениях без выполнения предварительных условий. То есть еще месяц назад мы предупредили российскую сторону. По состоянию на сегодняшний день российская сторона, как всегда, проигнорировала абсолютно законные требования украинской стороны", - сказала Беца.

Она подчеркнула, что любое дипломатическое учреждение, которое находится на территории другого государства, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, должно соблюдать законодательство страны пребывания.

"Проведение на украинской территории выборов другого государства противоречит международному праву", - добавила она.

По ее словам, МИД Украины обратился ко всем международным организациям, в том числе и в ООН с требованием как осудить такие выборы, так и не признавать их.

Комментируя заявление МИД России о недопуске граждан России в дипучреждения в Украине для участия в голосовании, Беца назвала его "абсолютно циничным".

"За четыре года агрессии против Украины они вдруг вспомнили о международном праве и что все же оно где-то существует, но не помнили об этом в 2014 году, когда оккупировали нашу территорию и развязали войну, в результате которой более 10 тыс. граждан Украины погибло. Поэтому давайте говорить абсолютно откровенно и честно - на территории Украины, которая незаконно оккупирована, не могут проводиться никакие выборы другого государства. Это абсолютный постулат международного права. И в данном случае мы соблюдаем законодательство Украины и международное право", - резюмировала она.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы выступили в Лондоне с требованием жестко отреагировать на агрессию Кремля.

Также ЕС не признает выборы президента России в Крыму и продолжит санкции.