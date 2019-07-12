РФ признала Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности"

Генеральная прокуратура РФ признала международную неправительственную организацию Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности" России.

В МИД Украины осудили такое решение.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, организация предоставляет "угрозу основам конституционного строя РФ".

"Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данные о принятом решении Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции России, чтобы это ведомство могло внести организацию в соответствующий перечень.

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, выразило решительный протест в связи с позицией Генпрокуратуры России.

"Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществления просветительских программ и украинского школьного образования за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах", - говорится в заявлении МИД Украины.

Ведомство призвало международное сообщество рассматривать этот шаг со стороны России как очередное нарушений фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории РФ.

UATV

https://rus.uatv.ua