РФ продовжує свою модель агресивних дій, - голова Військового комітету НАТО

18 травня 2021 року, в Брюсселі, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО у форматі з Україною.

Візит Головнокомандувача Збройних Сил України відбувається на тлі значного зростання викликів і загроз безпеці як Україні, так і євроатлантичній спільноті в цілому, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

“Дуже радий, що сьогодні до нас приєднаються Головнокомандувачі Збройних Сил від наших партнерів з розширеними можливостями – з України та Грузії, – зазначив голова Військового комітету НАТО, головний маршал авіації сер Стюарт Піч.

Генерал-полковник Руслан Хомчак під час свого виступу поінформував міжнародну спільноту про розвиток безпекового середовища довкола України, обстановку в районі проведення операції Об’єднаних сил та основні досягнення у реформуванні ЗС України”.

“Росія не залишає спроб повернути нашу державу до сфери власного впливу. Втім, кремлівські стратеги гібридних війн не здатні усвідомити, що Україна пройшла точку неповернення і шляху назад вже немає. У цей період ми опинились, без перебільшення, в унікальній ситуації, коли, у складних безпекових умовах, маємо протидіяти російській збройній агресії проти нашої держави та одночасно проводити реформи Збройних Сил України”, - відзначив генерал-полковник Руслан Хомчак.

Головнокомандувач Збройних Сил України закликав сформувати системний і консолідований підхід щодо нейтралізації російських викликів і загроз в контексті обстановки, яка склалася на українському напрямку, де Україна вже восьмий рік перебуває на передовій боротьби з імперськими амбіціями москви.

– Фактично кожен день приносить нам ознаки нової «холодної» війни. При цьому мова вже йде про потенційні конфлікти, які можуть виникнути не лише на теренах Європи, а й в Арктиці, на Близькому Сході, Північній та Центральній Африці, Середземномор’ї тощо – усюди, де росія демонструє агресивні амбіції та військову міць, провокує нестабільність та створює зони напруги, – наголосив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак під час виступу на засіданні Військового комітету НАТО у форматі з Україною.

Він звернув увагу присутніх військових очільників збройних сил країн-НАТО на деякі аспекти гібридної війни росії проти України, адже ключове це те, що подібної концентрації російських військ (сил) поблизу українських кордонів не фіксувалось з 2014-2015 року, коли збройне протистояння на окупованій території Донецької та Луганської областей перебувало у гарячій фазі.

– Незважаючи на заяву міністра оборони рф про повернення військ до місць постійної дислокації, росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною. Також продовжують перебувати в Азово-Чорноморському регіоні кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії. За нашими оцінками, згадане дозволяє росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України, – розповів Головнокомандувач Збройних Сил України.

Українське військове керівництво не виключає можливості того, що для посилення політичного та військового тиску на Україну, рф також може використати територію та інфраструктуру інших держав.

Окрім того, потенційну загрозу становить проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань збройних сил росії та Білорусі «Захід – 2021».

Головний маршал авіації сер Стюарт Піч, голова Військового комітету НАТО і старший військовий радник Генерального секретаря у вступній промові на відкритті засідання Військового комітету НАТО наголосив: «Росія продовжує свою модель агресивних дій з дестабілізації, включно з постійним порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності та посиленням на українському кордоні. Хоча ми спостерігали деяке скорочення чисельності російських військ поблизу кордону, там залишаються десятки тисяч, зі зброєю та технікою. Росія намагається ввести обмеження в Чорному морі, включно з обмеженням доступу до Азовського моря через Керченську протоку.