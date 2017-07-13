РФ снова отправила в Крым газовые турбины - Reuters

В порту аннексированной Феодосии появились две новые газовые турбины, которые были отправлены с территории РФ.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственных корреспондентов.

Правда, подтверждения, что эти газовые турбины произвела именно фирма Siemens. Оборудование представляет собой четыре цилиндрические объекты, покрытые брезентом. Но их форма полностью совпадает с формой турбинных установок от Siemens, которые состоят из самой турбины и генератора. К тому же вторую партию турбин Siemens должны были доставить в феодосийский порт в этом месяце.

"Если оборудование, которое увидели журналисты в порту Феодосии, действительно производилось компанией Siemens, это свидетельство, что Россия все же продвигает свой план, несмотря на иск от Siemens и предупреждения немецкого правительства, что использование этих турбин негативно повлияет на дальнейшие инвестиции страны в Россию. Также дело газовых турбин ярко продемонстрировала, насколько ЕС, его страны-члены и европейские компании намерены усилить санкции против России", - говорится в материале.

Напомним, в начале июля Reuters сообщило, что Россия ввезла турбины для электроэнергии немецкой компании Siemens в оккупированный Крым, несмотря на европейские санкции.

В немецкой компании на эту информацию ответили так: "У нас нет убедительных доказательств возможной доставки наших турбин в Крым. Однако мы серьезно относимся к подобным слухам и создали специальную группу, которая начнет проверять факты".

© По материалам Reuters / О.К.