РФ у Берліні не ставила Україні ультиматумів щодо "особливого статусу" - Резніков

Під час Тристоронньої контактної групи в Берліні Росія не висувала жодних ультиматумів про зміни до Конституції України, щоби в неї прописали так званий особливий статус.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі Свободи слова на ICTV.

- Абсолютно свідомо засвідчую, що жодних ультиматумів протягом 12 годин переговорів я особисто не почув, а я там був увесь час. Було обговорення того, як має виконуватися 11 пункт Мінських угод, в якому йде мова про ухвалення низки законів, щодо яких Україна взяла на себе зобов'язання.

Ми їм вкотре розповіли, що жодного "особливого статусу" в Конституції України бути не може. Не вірте фейкам, - сказав Резніков.