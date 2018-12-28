РФ уже начала реализовывать сценарий вмешательства в избирательные процессы Украины и Молдовы - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательные процессы Украины и Молдовы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Одесской области на церемонии открытия на украинском-молдавской границе обновленного пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" с участием премьер- министра Молдовы Павла Филипа.

"Для Украины и Молдовы 2019 год является очень важным, принципиальные выборы в парламент Республики Молдова, являются президентские и парламентские выборы в Украине. К сожалению, РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательные процессы", - заявил он, добавив, что это вмешательство осуществляется с помощью так называемой "пятой колонны", которая готова "немедленно бежать" и вести переговоры "на условиях капитуляции" с Россией.

Порошенко подчеркнул, что Украина хочет мира, но мира на условиях международного права и национальных интересов Украины.

"Россия пытается использовать современные информационные технологии, в первую очередь для дискредитации руководства Украины и Молдовы. И последствия этой политики испытывает не только Украина и Молдова, но и большинство стран ЕС", - убежден глава Украинского государства.

"Что мы можем этому противопоставить? Только объединение, только твердое движение и Украины, и Молдовы в Евросоюз - это принципиальная позиция нашей политики, и этому способствует открытие в сотрудничестве с ЕС этого пункта пропуска", - резюмировал Порошенко.

Ранее сообщалось, что зафиксированы массовые попытки спецслужб РФ вмешаться в предстоящие выборы в Украине через соцсети.