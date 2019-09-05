РФ втрое увеличила количество разведывательных полетов вблизи границ Украины, - разведка

Российская Федерация с начала года в три раза увеличила количество разведывательных полетов вблизи границ Украины.

Об этом в интервью Укринформу сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Военная разведка Украины отмечает в этом году значительную активизацию российской воздушной разведки вдоль нашей границы. Речь идет о самолетах Су- 24МР, стратегических самолетах-разведчиках Ил-20, которые постоянно осуществляют разведывательные полеты вдоль границы. Таких полетов стало больше почти в три раза. С начала 2019 года зафиксировано около 75 таких полетов вдоль нашей границы", - рассказал Скибицкий.

По его мнению, полеты российских "разведчиков" не следует рассматривать как психологическое давление, поскольку они проводятся с целью разведки в интересах группировки войск РФ, которые сосредоточены возле украинских границ, тех соединений и частей, которым уже определены боевые задачи на военное время. "Речь идет о тех рубежах, которые они должны достичь на нашей территории", - уточнил представитель ГУР.

По его словам, Украина и Сирия стали полигонами для испытания Россией новых видов вооружения и военной техники.

"Если мы говорим о таких комплексах радиоэлектронной борьбы, как "Леер-2", "Леер-3", "Житель", комплекс радиотехнической разведки "Свет КУ"- они по сути прошли испытания на территории Украины и Сирии, их не было практически до 2012-2013 года. Они есть на вооружении только РФ. Боеприпасы, стрелковое вооружение, артиллерийские системы, те же "Ураганы", "Смерчи" с новыми боеприпасами испытывались у нас. "Торнадо Г" - это новый тип реактивных систем залпового огня, некие усовершенствованные "грады" тоже испытывались на нашей территории. То есть всё это используется Россией для усиления своей военной мощи", - отметил представитель разведки.

Он добавил, что Россия активно рекламирует вооружение, которое прошло испытания боевыми действиями в Украине и Сирии, чтобы продвигать его на рынке.