Ірина Геращенко: наша вимога і порада владі - повернути українську армію на так важко здобуті позиції

Зупинка повномасштабного наступу російської армії і міжнародні санкції проти агресора - головні цілі, які команда Порошенка ставила собі в рамках Мінських угод, і які були досягнуті. Про це співголова фракції "Європейська Солідарність", Уповноважена Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (2014-2019) Ірина Геращенко наголосила під час круглого столу до річниці підписання Мінських угод в Українському кризовому медіацентрі.

"Ніколи наша команда не називала їх ідеальними. Це надзвичайно важкий документ, прийнятий у трагічні для країни моменти, аби зупинити повномасштабний наступ. І для того, аби включити санкції проти РФ. І ці дві позиції - виконані. Наступ було зупинено і угоди працюють в прив'язці до санкцій", - наголосила народна депутатка.

"Україна виконала всі свої зобов'язання в рамках Мінських угод. Ми неодноразово не тільки були ініціаторами перемир'я, а завжди українська армія його дотримувалася. Ми завжди були готові до звільнення заручників в форматі "всіх на всіх". Більше того, в драматичний вересень 2014 року український парламент прийняв два дуже болючих закони: закон про амністію і зміни до Конституції в першому читанні щодо особливостей місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській областях", - нагадала Ірина Геращенко.

При цьому Геращенко зауважила, що чинна влада за останні два роки лише набрала додаткові зобов'язання на Україну, не звертаючи увагу світу на невиконання Росією своїх зобов'язань.

"Нова українська влада всі ці два роки набирала на себе нові і нові зобов'язання на Україну, забувши, що агресор - це Російська Федерація. Для того, аби намертво прив'язати Росію до її відповідальності і необхідності виконувати Мінські угоди, ми вважали головним майданчиком Нормандський формат. Мінські групи були робочі, і там тільки обговорювалися механізми імплементації рішень Нормандського формату. Нова команда, звичайно, підняла статус мінських груп. Цим самим просто нейтралізувала Нормандський формат, який, ми бачимо, знаходиться в стагнації. І по суті, дала можливість росіянам та їхнім маріонеткам щодня дискредитувати цей майданчик", - зазначила народна депутатка.

Геращенко наголосила, що влада вводить в оману суспільство, заявляючи про сталий режим тиші. "Блюзнірство і цинізм говорити про 200 днів тиші, коли 13 українців вже загинули тільки цього року", - сказала вона.

Народна депутатка підкреслила, що розведення військ. ухвалене Зеленським, несе небезпеку для військових і цивільних на лінії розмежування.

"В Мінських угодах немає жодного слова про розведення військ. Там є про відведення важкої техніки, що мало створити буферну зону для того, щоб убезпечити від обстрілів важкою зброєю населені пункти. На жаль, це бездумне розведення військ знову сформувало "сіру зону", яка сьогодні є ключовою небезпекою для українських воїнів і населених пунктів. Саме там відбуваються напади снайперські і заходять диверсійно-розвідувальні групи, які встановлюють міни, на яких вчора підірвалися ще троє українських воїнів", - нагадала Геращенко.

"Наша вимога і порада владі - повернути українську армію на так важко здобуті позиції, негайно переглянути бюджет української армії через мотивацію і підняття зарплат. Нова команда втратила два роки, коли Зеленський мав "медовий рік" і міг пропонувати свої кроки по модернізації і змінам Мінського процесу", - зазначила вона.

"Треба негайно повернутися до теми миротворців на Донбасі. Нам вдалося зафіксувати тему миротворців в коаліційній угоді Німеччині. Тому важливою була б вимога української сторони, яка не прозвучала на останньому РадБезі ООН, щодо так званого делегування оціночної місії Ради Безпеки ООН на окупований Донбас для того, щоб ми могли готувати тему миротворців", - додала Геращенко.

Крім цього, співголова фракції наголосила, що "Європейська Солідарність" вважає необхідним відновлення позиції спеціального представника США з питань України, адже це додавало діалогу. А також закликала застосовувати інклюзивний миротворчий процес через поновлення роботи мінської платформи в парламенті, в яку можуть бути залучені представники всіх фракцій, посли країн Нормандського формату і координатори груп у Мінську.

Європейська Солідарність

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