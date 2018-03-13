Ірина Геращенко: під час війни Росії проти Україні вдовами лишилися 1404 жінки, 2200 матерів втратили своїх синів, 2038 дітей на сьогодні залишилися сиротами

13 марта 2018, 13:35
 Политика Источник: 4-та Влада
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Про це повідомила Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко під час виступу на презентації календаря "Погляд майбутнього" на 2018 рік громадської організації "Серця Кіборгів".

Перший віце-спікер Верховної Ради України також вважає, що держава повинна підтримувати родини загиблих військовослужбовців матеріально, соціально і пам'ятати про них, оскільки пам'ять про наших героїв важлива для їх родин.

Источник: 4-та Влада
 
 
 