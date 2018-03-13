Ірина Геращенко: під час війни Росії проти Україні вдовами лишилися 1404 жінки, 2200 матерів втратили своїх синів, 2038 дітей на сьогодні залишилися сиротами

Про це повідомила Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко під час виступу на презентації календаря "Погляд майбутнього" на 2018 рік громадської організації "Серця Кіборгів".

І.Геращенко: під час війни Росії проти Україні не тільки тисячі українців загинули, вдовами лишилися 1404 жінки, 2200 матерів втратили своїх синів, 2038 дітей-залишилися сиротами, у них загинули тато чи мама pic.twitter.com/pZ3ZGYIdt3 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 13, 2018

Перший віце-спікер Верховної Ради України також вважає, що держава повинна підтримувати родини загиблих військовослужбовців матеріально, соціально і пам'ятати про них, оскільки пам'ять про наших героїв важлива для їх родин.