Ірина Геращенко: Рік після Нормандського саміту. Чого домігся Зеленський

Рік тому відбувся Нормандський саміт, який Зеленський назвав історичним. Можливо, в тому сенсі, що Путін більше не зустрічатиметься з Зеленським

Адже все що він хотів - він отримав. Нагадаю, тоді українська сторона заглянула в очі Путіну, підписала зобов'язання про так звану формулу Штайнмаєра, якою зобов'язалася ввести особливості місцевого самоврядування для Донбасу на постійній основі. І заявила про дипломатичний успіх: домовленість про обмін "всіх на всіх", сталий режим тиші, відкриття нового контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) в Щасті і безумовний доступ Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) і інших гуманітарних місії на окуповані території.

Наприкінці 2019 року Києву віддали Станіслава Асєєва, героїв Глондаря, Корінькова, Пантюшенка, ще кілька військових і десятки невстановлених таксистів, посібників бойовиків. Натомість Путіну віддали беркутівців, які тепер втекли від покарання за злочини на Майдані, терористів, які влаштовували теракти в мирних містах. Вже рік обміни заблоковані. КПВВ в Щасті не відкрито, РФ і це заблокувало, МКЧХ не зайшло в тюрми на окупованих територіях і не можуть розпочати пошук зниклих. З початку року на Донбасі загинули десятки наших воїнів, десятки поранено, режим тиші не дотримується. Так, правда в тому, що після встановлення літнього перемир'я інтенсивність обстрілів значно зменшена, серйозно зменшена кількість вбитих і поранених. Це добре і ми вітаємо кожне збережене життя. Але дуже безвідповідально говорити про режим тиші і мир, особливо коли на Донбасі залишаються тисячі кадрових російських військових, а Путін в будь який момент може розпочати ескалацію.

Українська влада перестала взагалі згадувати РФ як агресора і сором'язливо називає це "другая сторона". Головний ворог для Зеленського - не Кремль і його п'ята колона, а Порошенко, якого він згадує всує щодня.

Цього року ми бачили і разом зупиняли багато кроків Банкової, які працювали на реалізацію кремлівських сценаріїв по виведенню РФ з під санкцій. У березні нам ледь не нав'язали Координаційну раду, якою б легітимізували бойовиків, дотиснули Київ до прямих переговорів з окупованим Донецьком і Луганськом. Влітку нам заявили про вибори на окупованому Донбасі вже восени. В ТКГ ввели дідуся Маші Фокіної - Вітольда Фокіна, який просторікував про повну амністію і "злочини української армії" і Леоніда Кравчука, який слідом за Зеленським побачив в очах росіян швидкий мир. МЗС фактично усунуті і від нормандського формату, і від мінських переговорів.

Всі ці нісенітниці Банкової про координаційну раду, амністію, штрафи української армії за захист території нам разом вдалося зупиняти. Але суспільству пообіцяли план Б, якщо до кінця року не спрацює план А. Ніхто не знає, який був той план А, й що в тому плані Б, але наступного тижня ВР планує пролонгувати закон Порошенка про особливості місцевого самоврядування. Правда тепер він поданий і зареєстрований Слугою народу. Але ж Зеленський і слуги нещадно критикували команду Порошенко за ці закони, коли рвалися до влади. Тож ніякого свого плану в них просто не існує.

В мінських групах, статус яких тепер значно посилено (але без особливого пуття), працюють віце-прем'єр і глави аж 3 парламентських комітетів. Але про всі домовленості в Мінську суспільство дізнавалося від пропагандистів РФ і бойовиків. Та і самі бойовики тепер включаються на українських каналах - за повної бездіяльності спецслужб і Нацради.

При цьому Зеленський і Ко поставили послідовність мінського процесу з ніг на голову. Щоразу Київ набирає на себе нові і нові зобов'язання то по законам, то по КПВВ, то по виборам, то Кравчук пише листи в ВР з вимогою переглянути парламентські постанови. Замість того, аби повернутися до нашої дорожньої карти, де була чітка послідовність - спочатку безпековий і гуманітарний блоки, тільки потім політичний. Порушено ключовий дипломатичний принцип: нічого про Україну без України. І ось Путін обговорює Донбас з Макроном, Меркель, Трампом, тільки Зеленського в цих дорослих розмовах немає. Так само відсунута в довгий ящик ще одна ініціатива - миротворча місія на Донбасі.

Якщо в Зеленського немає плана А і Б - беріть план Порошенка. Принаймні тоді крок за кроком звільняли українські території і людей. Не віддаючи в замін цемахів і Беркут.

Оригінал