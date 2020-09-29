Єрмак: Фокін має залишити тристоронню контактну групу

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перший заступник глави делегації України в ТКГ Вітольд Фокін має піти з Тристоронньої контактної групи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Єрмак зазначив: "Сьомий рік триває війна на нашій землі. Офіційну позицію України всі добре знають, її визначають президент і Верховна Рада, вона проста:

Пункт 1. Так, у нас триває війна, в якій Росія - сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму Захід застосував проти Росії санкції.

Пункт 2. Ми наполягаємо на повній деокупації і поверненні усіх наших територій, що тільки і може означати відновлення справжнього миру.

Росія повинна піти з нашої землі, забравши усе своє - армію, озброєні формування, військову техніку, окупаційні структури".

Він продовжив: "За що ми боремось зараз? За те, щоб звільнити з полону усіх наших людей, які утримуюються як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії.

Ми вже показали, що можемо це робити, звільнивши зокрема й тих, кто утримувався в полоні роками.

Хіба це пан Фокін погодив зобов'язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Ні, не Фокін.

Чи може пан Фокін погодив зобов'язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін.

А хто в 2014 році не став захищати Крим від захоплення? Пан Фокін? Ні, не Фокін.

Ви знаєте прізвища. Але чомусь звертаєте більшу увагу на слова, в тому числі й цих людей, ніж на плоди тих справ, які були зроблені.

І найголовніше. Все це не виправдовує сьогоднішні слова пана Фокіна. Моя особиста позиція - пан Фокін має піти з ТКГ".