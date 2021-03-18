Єрмак хоче повернути повне припинення вогню в Донбасі через "нормандський формат"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак в четвер взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів країн "Нормандське четвірки", що відбулася в форматі відеоконференції, під час якої обговорювалося повернення в режим повного припинення вогню в Донбасі.

Як повідомляє прес-служба ОП, Єрмак запропонував прийняти на рівні "Нормандське четвірки" спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з 27 липня 2020 року.

Керівник Офісу президента також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки ТКГ, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, 27 липня 2020 року в районі проведення операції Об'єднаних сил почало діяти повне і всеосяжне припинення вогню, узгоджене учасниками Тристоронньої контактної групи 22 липня.

У Кремлі відмовилися гарантувати дотримання режиму тиші бойовиками, вкотре заявивши, що Росія нібито не є стороною конфлікту.

Порушення режиму тиші, згідно зі спостереженнями ОБСЄ, спостерігаються з листопада 2020 року.

Нагадаємо, Єрмак також заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру в Донбасі, проте він досі не отримав схвалення з боку Росії.