Єрмак міг узгодити з Козаком поступки по Донбасу і Криму, - Богдан

Іноземні дипломати і спецслужби вірять в існування угоди між главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, яка передбачає взаємні поступки по Донбасу та анексованому Криму

Про це заявив колишній глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає "ДС".

За його словами, цей план нібито був укладений за підсумками переговорів нинішнього глави ОП Андрія Єрмака з російською стороною.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи то 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам - кораблі, ви нам - воду в Крим, ми вам - полонених, ви нам - пряме авіасполучення. Ми вам - $3 млрд за рішенням суду, а ви нам - щось", - сказав він.

При цьому Богдан підкреслив, що цей план - утопія.