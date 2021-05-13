Єрмак: наглядовій раді "Нафтогазу" запропонують працювати до проведення нового конкурсу

З Вітренком підписано річний контракт, наглядовій раді "Нафтогазу" запропонують працювати до проведення нового конкурсу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про підписання контракту на 12 місяців із новим головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком, наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати до проведення нового прозорого конкурсу.

Як повідомляється на сайті Офісу президента в четвер, про це Єрмак сказав на зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7), Швеції та Європейського Союзу. У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко та позаштатний радник керівника Офісу глави держави Тимофій Милованов.

За словами глави Офісу президента, конкурс щодо вибору голови правління стартує через шість місяців, а підготовка до нього розпочнеться автоматично після того, як почне працювати новий склад наглядової ради.

Єрмак також анонсував, що пропозицію наглядовій раді НАК "Нафтогаз" залишитися працювати до нового конкурсу під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління компанії буде озвучено 13 травня на зустрічі за участю міністрів