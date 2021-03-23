Єрмак обговорив с послами "Великої сімки" та ЄС ситуацію на Донбасі та погроми на Банковій

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак через відеозв'язок переговорив з послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу в Україні. Найбільшу увагу у розмові приділили безпековій ситуації на Донбасі та переговорам щодо мирного врегулювання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак поінформував послів про підсумки відеоконференції політичних радників лідерів держав "нормандської четвірки", яка відбулася 18 березня та зазначив, що російська сторона не підтримала українські ініціативи та відмовилася від проведення позачергового засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Водночас керівник ОП подякував за конструктивну позицію представникам Франції та Німеччини.

"Встановлення та суворе забезпечення сталого й всеосяжного режиму припинення вогню є запорукою виконання всіх важливих домовленостей, досягнутих лідерами "нормандського формату", і ключовим пунктом Мінських домовленостей. Тому насамперед має бути забезпечено режим припинення вогню", - зазначив він.

За словами Єрмака, українська сторона готова у будь-який час до проведення подальших дискусій для повернення до безумовного режиму припинення вогню, щоб потім рухатися далі до встановлення миру на Донбасі.

Коментуючи інциденти, які сталися під час масової акції біля будівлі Офісу президента 20 березня, він запевнив, що позиція президента Зеленського залишається незмінною - всі громадяни України мають безперешкодне право на мирні акції, але те, що відбувалося, не є мирним протестом.

"Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває у стані війни та дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу та незалежність", - зазначив він.

Крім цього Єрмак поінформував послів про створення в Україні Центру з протидії дезінформації, який незабаром розпочне роботу на базі РНБО і висловив сподівання щодо подальшої активної співпраці з країнами G7 та партнерами України в ЄС і НАТО в питанні протидії дезінформації та пропаганді.