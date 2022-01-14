Єрмак обговорив із радником Байдена ситуацію з безпекою навколо України

12 січня глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову із радником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном. Про це український посадовець повідомив у Twitter.

"Продовжили регулярний діалог із Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи формату N4. Цінуємо незмінну підтримку США", - написав Єрмак.

Він не уточнив, що має на увазі під N4. Очевидно, ідеться про нормандський формат, у межах якого Україна, Росія, Німеччина та Франція ведуть перемовини про припинення конфлікту на Донбасі.