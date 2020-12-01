Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Єрмак призначив спікера української делегації у ТКГ Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

"Завдання пана Арестовича - надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми - єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну", - зауважив Єрмак.

Він наголосив, що серед завдань радника з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони - узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу".