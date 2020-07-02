Єрмак про ініціативу заборони публікації прослуховувань чиновників: Мета - прибрати токсичність з іміджу України

Прослуховування розмов українських топчиновників і публікація таких матеріалів завдають шкоди національній безпеці та репутації України. Про це в інтерв'ю НВ 2 липня сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи ідею подати законопроєкт про заборону оприлюднення незаконно записаних розмов.

Єрмак зазначив, що поки напрацювань законопроєкту немає, є лише ідея. В оточенні президента Володимира Зеленського мають намір проконсультуватися з експертами.

"Мета цієї ініціативи - прибрати токсичність з іміджу України, перестати асоціюватися із плівками і скандалами. І тут неважливо, публікуються записи для досягнення внутрішніх українських політичних цілей або геополітичних результатів. У будь-якому випадку є велика загроза для інтересів нашої країни", - уточнив глава ОПУ.

За його словами, публікації прослуховування можуть погіршити відносини з іншими державами.

"Будь-які іноземні партнери України повинні бути впевнені, що нічого з їхніх розмов з українськими лідерами не буде опубліковано", - сказав Єрмак.

Він додав, що запропонована ініціатива не стосуватиметься публікації аудіозаписів розмов, які свідчать про злочини вищих посадовців України, зокрема корупційних. Також заборона не буде поширюватися на роботу журналістів і не становитиме загрози для свободи слова.

Уперше про ідею такого законопроєкту Єрмак сказав в інтерв'ю The Washington Post, яке вийшло 30 червня. Статтю видання, зокрема, було присвячено публікації розмов, які 2016 року нібито вели тодішній президент України Петро Порошенко і тодішній віцепрезидент США Джо Байден.

Позафракційний нардеп Андрій Деркач у травні та червні опублікував дві партії записів нібито телефонних переговорів Порошенка і Байдена. Депутат, серед іншого, стверджував, що п'ятий президент України підняв тарифи на 100% заради отримання $1 млрд держгарантій від США. Деркач вважає, що Байден міг чинити тиск на керівництво України. За словами депутата, він одержав записи від журналістів-розслідувачів, які стверджують, що Порошенко особисто записував розмови.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ці плівки мають стати предметом розслідування. За інформацією "Європейської правди", Держдепартамент США висловив українському уряду стурбованість щодо цієї заяви, він розцінив слова Зеленського як втручання в американські вибори. Пізніше глава держави уточнив, що його цікавить тільки те, як можна було прослуховувати президента.

Порошенко не відкинув, що до оприлюднення фрагментів його розмов із Байденом причетний Офіс президента, а головна мета замовників скандалу - руйнування відносин між Україною та США. Експрезидент стверджує, що аудіофайли, які опублікував Деркач, сфабриковано, але "сировину" він міг одержати на Банковій.

Представник Байдена Ендрю Бейтс сказав, що записи зазнали сильного редагування, але навіть у такому вигляді вони "не більше ніж дірка від бублика".

Записи розмов вивчають у Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро. ДБР розслідує справу за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, а НАБУ - за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).