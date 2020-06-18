Єрмак про "плівки Лероса": "На образи, наклеп, брехню я звик відповідати по-іншому"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що якби не держслужба, він би зовсім по-іншому реагував би на оприлюднення народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом так званих плівок із записами його брата.

Як розповів Єрмак в інтерв'ю виданню LB.ua, плівки нібито були цілеспрямованою атакою на Офіс Зеленського, а мета скандалу навколо них - розхитати команду президента.

За словами глави ОПУ, людей, яким вигідні конфлікти серед президентського оточення, достатньо і в Україні, і за її межами. При цьому президент нібито знав, що готуються провокації.

"Атака сталася через певні обставини. А я став щитом, в який все полетіло. Я прекрасно розумію, що перебуваю в центрі уваги", - запевняє Єрмак.

Водночас він наголосив, що як ніхто інший зацікавлений у закінченні слідства. Єрмак зазначив, що чекати результатів залишилося недовго.

"На образи, наклеп, брехню я звик відповідати по-іншому. Але сьогодні я займаю державну посаду, тому все має відбуватися за законом, згідно з роботою правоохоронних органів", - сказав Єрмак.

Керівник ОПУ підтвердив, що отримав підтримку від президента Зеленського.

29 березня народний депутат Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат керівника Офісу президента Денис Єрмак обговорює з низкою осіб можливість призначення на державні посади.

Дати на записах свідчать про те, що вони зроблені в період з серпня по вересень 2019 року. У розмовах фігурують посади в "Укрзалізниці", в Міністерстві інфраструктури, Київської митниці і т. д.

Люди, які позиціонують себе як помічники Дениса Єрмака, відкрито обговорюють отримання грошей за організацію таких зустрічей.

Андрій Єрмак підтвердив, що на записах - його брат Денис. Водночас керівник ОП пообіцяв звернутися до СБУ та ДБР, щоб слідство з'ясувало достовірність відеозаписів, хто і за яких обставин їх зробив, і як вони опинилися у Лерос. Єрмак звинуватив депутата в переході "червоних ліній" і переслідуванні власних інтересів, а також пообіцяв, що "тому доведеться відповідати публічно за кожне слово". ДБР відкрило щодо Лерос кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Своєю чергою, Лерос передав відеозапису в НАБУ, попросивши керівництво Бюро відкрити кримінальне провадження та перевірити можливу причетність Єрмака до злочинів.

Президент України Володимир Зеленський назвав справу про відеозаписи за участю брата Єрмака "порожнім". За його словами, він знає, хто робив ці записи і використовував їх для звільнення Єрмака.

Зазначимо, що суд зобов'язав Службу безпеки України відкрити кримінальну виробництвоза фактом можливого вчинення державної зради Андрієм Єрмаком.

