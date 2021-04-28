Єрмак про зустріч Зеленського з Путіним: перемовини, які ведуться, дуже не прості.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, якому Зеленський доручив організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, поки не може назвати ні дату, ні місце проведення переговорів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", - передає УНН.

"Я отримав доручення від Президента, тому зараз працюю над цим. Поки що не відома ні дата, ні місце проведення цих перемовин, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити", - сказав Єрмак.

За його словами, треба продовжувати працювати у всіх напрямках, у всіх форматах: "Тому що ми не знаємо, який формат нарешті решт принесе такий довгоочікуваний мир на нашу землю, коли ми зможемо повернути всі наші теріторії, повернути наших людей, і дійсно припинити війну".

Єрмак наголосив, що перемовини, які ведуться, дуже не прості. І їх особливість полягає в тому, що наразі вони можуть довго розкачуватися та блокуватися.

"А потім привести до якихось дійсно і дуже швидко результатів. Тому їх обов'язково треба продовжувати", - сказав він.

Керівник ОП зауважив, що треба проговорити велику кількість питань, тому, на його думку, ці переговори можуть стати знаковими, історичними, але поки він не може поінформувати про дату, місце і якусь більшу конкретику.

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