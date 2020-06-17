Єрмак прокоментував можливість висунення Зеленського на другий термін

Президент Володимир Зеленський буде самостійно вирішувати щодо можливого висунення на другий президентський термін. При цьому таке рішення треба ухвалювати ближче до кінця першої каденції

Про це заявив глава Офісу президент Андрій Єрмак в інтерв'ю Lb.ua, передає Depo.ua.

Єрмак зазначив, що має намір керувати Офісом стільки, скільки вирішить Зеленський, та піде з політики разом з ним.

"Рішення буде приймати президент. Якби він запитав мою думку, я б відповів так: рішення треба приймати ближче до закінчення першого терміну, коли буде розуміння того, наскільки задумане особисто ним виконано", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що у Зеленського настільки грандіозні плани, що для їх реалізації не вистачить і кількох президентських термінів.

Нагадаємо, у 2019 році тоді ще шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі запевнив, що збирається на президентський пост лише на один термін, а потім "передасть Україну" в інші руки.

У січні 2020 року президент України Володимир Зеленський знову заявив, що націлений реалізувати всі свої цілі за одну каденцію на цій посаді, і потім передати управління країною іншій людині.

У травні перший заступник глави Офісу президента України Сергій Трофімов заявив, що не виключає, що Володимир Зеленський буде повторно буде балотуватися на пост очільника держави.