Єрмак спростував інформацію про вихід Росії з переговорів щодо Донбасу на рівні радників

30 липня ЗМІ опублікували текст листа, згідно з яким заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який опікується в Кремлі український напрям, написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель про переговори щодо Донбасу. У ньому Козак називає переговори "безглуздими" і нібито говорить про вихід Росії з цього процесу.

Проте цю інформацію не підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак, а також спростувало російське держагентство ТАСС з посиланням на свої джерела.

У листі від імені нібито Козака, який 30 червня опублікували ряд ЗМІ, зазначалося, що робота радників голів держав "нормандського" формату неефективна. Також в ньому від імені представника РФ критикується проєкт документа, який зараз опрацьовується в рамках переговорів, і зазначається, що спроби зробити його більш ефективним "були проігноровані".

Тому нібито Козак заявив про намір вийти з "безглуздих" переговорів.

Російське державне агентство ТАСС із посиланням на свої джерела спростувало, що заступник голови Адміністрації президента Росії виступив з таким ультиматумом.

Зі свого боку голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що представник РФ направив лист, але в ньому не було зазначених вимог.

"Очевидно, що ні в кого вже немає ніякого сумніву в тому, що переговорний процес з питання Донбасу непростий. [...] І лист пана Козака, на мій погляд, це радше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу. [...] Втім, зрозуміло, що говорити про припинення переговорів немає ніякого сенсу. Робота, як і раніше, триває. [...] Сьогодні ми маємо четвертий день тиші на Донбасі, і це прямий результат роботи саме ТКГ у Мінську і "нормандського" формату. Це якраз свідчить про велику ефективність переговорів, попри всі складнощі, які виникають у процесі", - йдеться в офіційній відповіді Єрмака ЗМІ.

З півночі 27 липня на лінії розмежування на Донбасі почався режим повного припинення вогню, про який Україна, Росія та ОБСЄ домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Бойовики порушили режим припинення вогню через 20 хвилин після його початку. В цілому з початку перемир'я ОБСЄ станом на 19:30 27 липня зафіксувала 111 порушень.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що в разі порушення перемир'я на Донбасі українські військові мають право на вогонь у відповідь.

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