Єрмак у Мінську обговорив майбутній візит Зеленського в Білорусь

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час робочого візиту до Білорусі зустрівся з главою Адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком.

Учасники зустрічі обговорили майбутній офіційний візит Президента України Володимира Зеленського в Білорусь, який попередньо запланований на жовтень поточного року, інформує пресслужба глави української держави.

"Сторони висловили сподівання, що епідемічна ситуація не завадить участі президентів двох країн в третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який повинен відбутися восени в білоруському Гродно", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники відзначили хорошу динаміку збільшення товарообігу між двома країнами і висловили надію, що пандемія коронавірусу не зробить значного негативного впливу на двостороннє економічне співробітництво.

"Андрій Єрмак і Ігор Сергієнко детально обговорили питання боротьби двох країн з коронавірусом і висловили надію, що урядам України і Білорусі вдасться мінімізувати вплив пандемії на двостороннє економічне співробітництво", - вказується в повідомленні.

Андрій Єрмак і Ігор Сергієнко також обговорили співпрацю в галузі інфраструктури.

"Глава Адміністрації президента Білорусі назвав значним успіхом відновлення навесні цього року транзиту нафти через територію України на Мозирський НПЗ і висловив упевненість, що продовження такої співпраці сприятиме зміцненню енергетичної безпеки Республіки Білорусь", - інформують в ОП.

Окремо керівник Офісу президента України подякував білоруській стороні за надання переговорного майданчика для роботи Тристоронній контактній групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Під час візиту також відбулася низка зустрічей з членами новопризначеного уряду Білорусі для збереження високої інтенсивності двосторонніх контактів.

