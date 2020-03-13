Єрмак: Україна поверне всіх громадян з ОРДЛО

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак завив, що українська влада прийняла рішення повернути громадян з території ОРДЛО. Про це він заявив під час брифінгу на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

"Декілька тнів тому відбулась чергова зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську. Головним рішенням було прийнято - протягом найближчих місяців ми повернемо всії наших громадян, які сьогодні знаходяться і утримуються на територіях так званих ОРДЛО". - сказав Ярмак.

В той же час, Єрмак зазначив, що ніяких загдувань про ОРДЛО у документах Мінських домовленостей немає. За його словами, мова йдеться саме про представників територій.

Андрій Єрмак також зазначив, що щзараз обговорююється питання визначення нових трьох пунктів, на яких можк бути розведення сил і засобів.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони, під час якого запланований розгляд плану дій, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. Як зазначив сам президент, також обговорять нові випадки зараження коронавірусом.

На брифінгу мають виступити секретар РНБО Олексій Данілов, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і головний санлікар України Віктор Ляшко.