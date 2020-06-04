Єрмак упевнений, що "нормандський" саміт відбудеться до кінця року

Переговори з Росією є як і раніше складними, але надія на проведення саміту в нормандському форматі в Берліні цього року є.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак виданням німецької медійної групи Funke Mediengruppe за результатами візиту 2 травня до Берліна.

"Я впевнений, що ще в цьому році відбудеться саміт глав держав та урядів Німеччини, Франції, України і Росії в Берліні", - заявив Єрмак у статті під назвою "Між Путіним і вірусом", яка вийшла 4 червня в Oldenburger OnlineZeitung.

За його словами, хоча діалог з Москвою "у деяких моментах" є складним, але він відбувається.

Єрмак зазначив, що в координації з його російським партнером по переговорах Дмитром Козаком все ж таки вдалося здійснити три обміни полоненими.

У якості наступного кроку Київ хоче скласти список представників контрольованих бойовиками територій, які повинні брати участь у перемовинах в рамках Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ). Вони мають походити з громадянського суспільства і не призначатися "народними республіками", поінформував Єрмак і пояснив, що це можуть бути "представники неурядових організацій, релігійні діячі, журналісти - громадяни України, які не мають російського паспорту і не брали участь й військових діях проти Києва".

"Шестирічній монополії так званих народних республік на призначення представників Донбасу має бути покладений кінець", - підкреслив чиновник.

Він також оцінив епідеміологічну ситуацію на сході країни як "досить драматичну". Єрмак пояснив закриття українською стороною п'яти пунктів перетину лінії розмежування відсутністю надійної інформації щодо кількості заражених коронавірусом на окупованих територіях.

Видання медійної групи додають, що на думку скептиків у Федеральному уряді Німеччини, президент РФ Володимир Путін насправді не зацікавлений і вирішенні конфлікту, він хоче тримати його у стані "кипіння", щоб перешкодити стабілізації ситуації в Україні та її вступу до ЄС.