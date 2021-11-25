Єрмак відреагував на розслідування про святкування ювілею

В офісі президента відповіли на розслідування про святкування Андрія Єрмака. Відповідна заява з'явилося на офіційній сторінці ОП у Facebook.

В ОП стверджують, що ніякого чотириденного святкування дня народження Єрмака з концертами, феєрверками і масовкою гостей не було. При цьому користування державною резиденцією та вертольотами ДСНС відбувалося відповідно до звичайних протоколів, які забезпечують життєдіяльність президента України та його переміщення.

Стверджується, що Зеленський у п'ятницю, 19 листопада, працював у Києві на Банковій, а ввечері полетів у Гуту. У неділю президент був присутній на заходах з нагоди річниці початку Революції Гідності, а в понеділок також перебував на робочому місці.

У прес-службі розповіли, що глава ОП Андрій Єрмак відзначав свій день народження з батьками в Києві, в понеділок, 22 Листопада. У вівторок його вітали колеги на Банковій.

При цьому в ОП підтвердили, що в Гуті перебував Міністр Олексій Чернишов і заявили, що приїхав в резиденцію на автомобілі. Також повідомляється, що для перевезення сторонніх людей не використовували вертольоти ДСНС.

Також повідомляється, що автор розслідування "Української правди" Михайло Ткач направив запит зі своїми питаннями про місце перебування Зеленського і Єрмака безпосередньо в день публікації матеріалу 24 листопада і тому прес- служба не встигла відреагувати через нестачу часу. Уточнюється, що запит був направлений о 13:30, а розслідування вийшло о 20:00.

Сам глава ОП Андрій Єрмак на своїй сторінці в Facebook заявив , що не любить свій день народження і святкував його голосно тільки один раз в житті 15 років тому. Він написав, що цього року не відзначав ювілей, а тільки заїхав до своїх батьків у понеділок, 22 листопада, а у вівторок виділив одну годину для того, щоб прийняти привітання в офісі президента.

При цьому Єрмак здивувався, чому журналісти не поспілкувалися з ним, а надіслали запит тільки в день виходу розслідування, через що він не міг швидко відповісти. Глава ОП заявив, що 4-денного святкування не було, приватні та державні літаки ніхто не використовував, а на вертольотах ДСНС нікого не перевозили.

24 листопада вийшло розслідування "Української правди", в якому стверджується, що Єрмак і Зеленський кілька днів святкували день народження глави ОП на державній дачі в Карпати, куди привозили гостей вертольотами ДСНС.

InfoResist.org