Єрмак виключив можливість включення бойовиків "ДНР" і "ЛНР" до консультативної ради при ТКГ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що представляти окуповані райони Донбасу в консультативній раді при Тристоронньої контактній групі зможуть виключно українські громадяни, які не брали участь у війні проти України і не здійснювали інших злочинів. Він також вкотре запевнив, що про прямі переговори з бойовиками "ДНР" і "ЛНР" не йдеться.

При цьому Єрмак не став нагадувати про те, що відбором цих представників займатимуться саме бойовики, а не влада України.

"Україна сприймає як "представників територій" представників громадянського суспільства, громадян України..., які не брали ніякої участі у війні проти України, вимушено залишилися на окупованій території, не є злочинцями, не вбивали українських військових, не приймали жодних злочинних рішень", - заявив глава ВП в ході онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council у понеділок, 4 травня

Єрмак нагадав, що повноправними учасниками ТКГ є Україна, Росія та ОБСЄ.

"Україна ніколи не вестиме переговори з так званими "ЛНР/ДНР"", - підкреслив він.

Як повідомлялося, на зустрічі ТКГ 11 березня за участю голови ОП України Андрія Єрмака і заступник глави АП РФ Дмитра Козака було підписано протокол про створення консультативної ради при ТКГ. Однак заплановану на 25 березня зустріч у Мінську скасували через коронавірус. Саме на цей день було заплановано підписання рішення ТКГ про створення консультативної ради.

ZN.UA опублікував фотокопію протоколу з рішенням про створення консульативного ради. До неї планують включити по 10 представників України і ОРДЛО. Створення цього органу фактично зафіксує суб'єктність ОРДЛО. При цьому Росія увійде до Ради не як країна-агресор, а у вигляді так званого "спостерігача-гаранта" нарівні з Францією, Німеччиною та ОБСЄ.

Оглядач ZN.UA Тетяна Силіна констатувала, що рівний статус України і представників незаконних збройних формувань - це "те, від чого Київ категорично відмовлявся всі шість років. І це та помилка, вчинена свого часу Кишиневом у врегулюванні придністровського конфлікту, яку експерти настійно закликали Київ не повторювати".

Проте за версією кернівника Офісу президента Андрія Єрмака, у цій нібито "не йдеть про правове визнання представників ОРДЛО і прямих переговорів з ними".

На неприпустимість прямих переговорів з бойовиками вказали чимало українських політиків, волонтерів, ветеранів, еспертів-міжнародників і представники громадянського суспільства.

Категорично проти висловилися парламентські фракції "Голосу" і "Європейської Солідарності". Звернення до президента підписали 60 членів фракції "Слуги народу", частина з них згодом відкликали свої підписи і видалили пости в Facebook.