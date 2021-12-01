Єрмак заявив, що не давав Бурбі жодних вказівок

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що не давав колишньому начальнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі жодних вказівок у справі щодо бойовиків ПВК Вагнера.

Про це він зазначив в інтерв’ю виданню РБК-Україна, повідомляє Укрінформ.

«Що стосується "вагнерівців". Я, звичайно, не давав Бурбі жодних команд. Нам дорікають, що ми спочатку заперечували операцію, а потім визнали її. Я хочу пояснити це. Підкреслю: жодної санкціонованої операції, про яку говорить пан Бурба, не було. Немає жодної суперечності між тим, що ми говорили раніше, і що говоримо зараз. Я не відмовляюся від своїх слів», - сказав Єрмак.

Він зауважив, що Президент Володимир Зеленський не давав санкції на операцію.

«Дивіться, є така операція, як документування бойовиків, і це прекрасна операція, блискуче проведена нашою розвідкою. Так от, документування та розслідування злочинів тривало довгий час і триває донині», - пояснив очільник ОП.

Він додав, що «документуються» всі люди, які скоювали злочини на території Донбасу, вбивали людей, і про це правильно написали Bellingcat.

«Що стосується ситуації, яка сьогодні обговорюється, то Президент чітко сказав, що це була операція не наших спецслужб. І багато деталей є тому підтвердженням», - заявив Єрмак.

Водночас він нагадав, що вже після того, як «вагнерівці» були затримані на території Білорусі, була розмова Зеленського з Лукашенком.

«І я знаю, що Лукашенко дійсно розглядав можливість видачі нам привезених туди з Росії людей, чого, на жаль, не сталося», - заявив керівник ОП.

За його словами, після цієї розмови відповідні органи почали готувати документи й планувалося, що Генпрокурор полетить туди з цими документами.

«І тут виявилося, що жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, а відповідно, і для їх арешту в Україні, взагалі не існує», - сказав він.

Єрмак резюмував, що крапки над "і" з усіх питань у справі «вагнерівців» мають розставити правоохоронні органи.

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat 17 листопада опублікувала розслідування про спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, у якій аналізує обставини та причини її зриву.

Зокрема, в матеріалі йдеться про те, що Єрмак пропонував відтермінувати спецоперацію на тиждень у зв'язку з досягненням домовленостей про припинення вогню на сході України.

За даними ЗМІ, журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, що підтверджують підготовку в Україні спецоперації «Авеню» із затримання найманців ПВК Вагнера і той факт, що її фінальний етап був перенесений за рішенням вищого воєнно-політичного керівництва держави. За словами Соколової, документи їй «підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому». Вона та її колеги вважають їх оригінальними, тому оприлюднили.

В Офісі Президента засудили оприлюднення внутрішніх документів Головного управління розвідки Міноборони щодо операції із затримання «вагнерівців».

30 листопада керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що дав свідчення в Державному бюро розслідувань у справі "вагнерівців".