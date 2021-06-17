Єрмака не з'єднали телефоном із радником Байдена

У Білому домі шанують дипломатичний протокол і не вважають віце-президентом керівника патронатної служби президента України.

Керівнику патронатної служби Зеленського не вдалося поспілкуватися з радником президента США © president.gov.ua

За інформацією ZN.UA, минулого понеділка, 14 червня, глава Офісу президента України Андрій Єрмак вкотре намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном: цього разу - телефоном. Однак, як повідомляють джерела ZN.UA, в офісі Саллівана відмовилися з'єднати свого шефа з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з посадовцем нижчого рангу - директоркою з питань Європи Ради національної безпеки Амандою Слот. Однак цього разу від розмови відмовився сам глава ОПУ, розпорядившись перевести дзвінок на одного з його заступників. За свідченням наших джерел, подібна поведінка Єрмака дуже неприємно здивувало американську сторону.

Коментар ZN.UA

Андрій Єрмак з перших днів перебування на Банковій неодноразово скептично висловлювався з приводу класичної дипломатії і регулярно порушує її писані й неписані правила. Але якщо це було прийнятним для команди Трампа, то команда Байдена свято шанує дипломатичний протокол. І для нинішньої американської адміністрації глава Офісу президента - це не віце-президент, яким він себе, схоже, відчуває. Джейк Салліван міг би поспілкуватися, наприклад, із секретарем РНБОУ Олексієм Даніловим або, скажімо, з головою МЗС Дмитром Кулебою, але аж ніяк не з керівником патронатної служби українського президента.

Свого часу Андрій Єрмак був юридичним консультантом власниці "Санахант". Мабуть, там він купив собі корону. І носить...